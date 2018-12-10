Silahlı Kavgada Hayatını Kaybeden Denizlispor Amigosu Toprağa Verildi

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:33



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:33

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir restoranda müşterilerle müzisyen arasında çıkan tartışmada kaza kurşunuyla hayatını kaybeden Denizlispor'un amigolarından Haydar Varan, son yolculuğuna uğurlandı.Varan'ın cenazesi (51) Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından alınarak Ulu Cami'ye getirildi.Cenaze törenine Varan'ın ailesi, yakınları, Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar grubu katıldı.Namaz öncesinde Denizlispor taraftarlarından Ali Demirkaya, Varan'ın tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.Denizlispor Başkanı Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın sevilen amigosu Varan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, geride kalan ailesinin yanında olacaklarını söyledi.Varan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Asri mezarlığında toprağa verildi.OlayPamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki bir restoranda müzisyenlik yapan Seyhan D. ile müşteriler arasında gece saatlerinde sözlü tartışmanın ardından çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, mutfakta çalışan Denizlispor amigolarından Haydar Varan ile müzisyen Seyhan D. yaralanmıştı.Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Varan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, bacağından yaralanan Seyhan D. ise aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.