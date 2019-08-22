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Silahlı kavgada kendileri de vurulan 2 kişi tutuklandı

Samsun'daki silahlı kavgada kendileri de tabancayla vurularak yaralanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

22.08.2019 21:44 Silahlı kavgada kendileri de vurulan 2 kişi tutuklandı
Samsun'daki silahlı kavgada kendileri de tabancayla vurularak yaralanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavgada taraflar karşılıklı birbirlerine ateş açtı. Olayda, İ.A.B.(25), O.K.(31) ve E.S.(40) birbirlerini yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden büfeci O.K. tedavi altındayken gözaltı kararı verilirken tedavileri tamamlanan büfe çalışanı İ.A.B. ile karşı taraftan olan E.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan E.S. ile İ.A.B. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.S. ve İ.A.B., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Yeni Mahalle, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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