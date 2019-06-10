Silahlı kavgada ölen 4 kişi toprağa verildi

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan Mehmet Gideroğlu, Hüseyin Gideroğlu ve eşi Merve Gideroğlu'nun cenazeleri, İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut köyüne getirildi.Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Mehmet, Hüseyin ve Merve Gideroğlu'nun cenazeleri gözyaşları arasında köy mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan amca Kadir Gideroğlu'nun cenazesi de aynı köye getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Gideroğlu'nun cenazesi köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.Amca ve yeğenleri güvenlik nedeniyle farklı zamanlarda defnedildi.İhsangazi ilçesi Bozarmut köyünde yaşayan Kadir Gideroğlu (64) ile akrabaları arasında şebeke suyu arızasının tamiratı sırasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada Kadir Gideroğlu, yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu ile Hüseyin Gideroğlu'nun eşi Merve Gideroğlu olay yerinde yaşamını yitirmişti. Ağır yaralanan Hüseyin ve Mehmet Gideroğlu'nun anneleri Gülşen Gideroğlu'nun tedavisi Kastamonu Devlet Hastanesinde sürüyor.