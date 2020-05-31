Silahlı kavgada ölen 5 kişiden 4'ünün cenazesi de toprağa verildi

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi de defnedildi.

31.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:47
Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi de defnedildi.
İlçenin Köseler Mahallesi'nde, husumetli Yıldız ve Güneş aileleri arasında dün çıkan silahlı kavgada ölen ve bugün defnedilen Sedrettin Yıldız'ın ardından Sıddık, Hasan, Baki ve Sinan Güneş'in cenazeleri de Çat Devlet Hastanesi morgundan alınarak otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Buradaki otopsi işlemi tamamlanan Güneş ailesi fertlerinin cenazeleri, yakınlarınca alınıp polis ve jandarma eşliğinde Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne getirildi.
Sıddık, Hasan, Baki ve Sinan Güneş'in naaşları burada yıkandıktan sonra cenaze nakil araçlarına konularak defnedilmek üzere güvenlik güçleri eşliğinde ilçedeki mahalle mezarlığına götürüldü.
Cenazeler alınan geniş güvenlik önlemleriyle toprağa verildi.
Olay
Köseler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yıldız ile Güneş aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Sıddık, Sinan ve Hasan Güneş ile Sedrettin Yıldız olay yerinde, Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetmişti.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 3 tabanca ele geçirilmiş, aranan iki şüpheli yakalanmıştı. Silahlı kavgada ölen 5 kişiden 4’ünün cenazesi de toprağa verildi

Kaynak: AA

Etiketler: Sinan Güneş, Erzurum, Çat, Güncel, Haber

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