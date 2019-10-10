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Silahlı kavgada sırtından vurulan çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.

10.10.2019 15:58Silahlı kavgada sırtından vurulan çocuk yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.
Osman Yılmaz Mahallesi 602 Sokak'ta bulunan araç kiralama şirketinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açılması sonucu iş yerinin önünde bulunan Alihan Şekerci (14) sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.
112 Acil Servis ekibince müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kavgada elinden yaralanan iş yeri sahibi Coşkun Ş, hastanede tedaviye alındı.
Kavga sonrası kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kavga anı güvenli kamerasında
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde tabanca ve sopa bulunan iki şüphelinin iş yeri sahibini darbetmesi, elinde pompalı tüfek olan bir başka şüphelinin havaya ateş açması ve sokaktan geçen bazı vatandaşlar yer alıyor.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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