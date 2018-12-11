Silahlı Kavgada Yaralanan Restoran Sahibi, Hastanede Öldü

11 Aralık 2018 Salı 12:06



11 Aralık 2018 Salı 12:06

GAZİANTEP'te, restoranda ortağının öldüğü silahlı kavgada ağır yaralanan Coşkun Aslankurt (35), 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Olay, geçen 25 Kasım'da Öğümsögüt Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. Restoran sahipleri Hakan Yıldırım ve Coşkun Aslankurt ile iş yerine gelen M.Ç. ve E.P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yıldırım ve Aslankurt tabancayla vuruldu. Yıldırım yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Coşkun da hastanede tedaviye alındı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan M.Ç. ve E.P. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde 17 gündür tedavi gören 3 çocuk babası Coşkun Aslankurt, bugün sabah saatlerinde, doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdi. Aslankurt'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.- Gaziantep