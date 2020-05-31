Silahlı kavganın kurbanı kadın toprağa verildi

Silahlı kavganın kurbanı kadın toprağa verildi Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, markette alışveriş yapan kız kardeşini otomobil içinde beklerken kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden kadın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı Mersin'in Tarsus ilçesinde...

31.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:21
Silahlı kavganın kurbanı kadın toprağa verildi
Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, markette alışveriş yapan kız kardeşini otomobil içinde beklerken kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden kadın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde hasımların silahlı kavgasında öldürülen kadın gözyaşları arasında toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana gelen çatışmada, A.C.E.'nin kullandığı plakasız motosikletin arkasında oturan A.Ö., iddiaya göre daha önceden aralarında husumet olan karşılaştıkları B.Ş.'ye tabancayla ateş ederek bacağından vurdu.
Ayağından yaralanan B.Ş. ise yanında bulunan av tüfeğiyle karşılık verdi. Çıkan çatışmada seken kurşun tesadüf eseri park halinde bulunan 33 AEK 918 plakalı otomobilin arka koltuğunda kız kardeşinin markette alışveriş yapmasını bekleyen Sevilay Alkaç adlı kadının göğsüne isabet ederek ağır yaralanmasına neden oldu.
Özel bir hastaneye kaldırılan Sevilay Alkaç, yapılan tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayağından vurularak yaralanan B.Ş. ise tedavisinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı.
Olay sonrası kaçan ve Kemalpaşa Mahallesi'nde bir tır garajı içerisinde saklandıkları belirlenen A.C.E. ile A.Ö. polis tarafından yakalandı.
Olayda kullanılan motosikletle birlikte şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 4 adet tüfek, olayda kullanılan 1 adet 14'lü tabanca, 3 adet silah şarjörü, 22 adet 9 mm tabanca mermisi, 41 adet 9'lu tüfek fişeği, 65 adet 7.65 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ö. ve A.C.E.'nin emniyetteki sorgusunun ardından ayağından yaralanan B.Ş. ve olayla ilgisi olduğu öne sürülen kardeşi A.Ş. adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Bu arada, Adana Adli Tıp Kurumu'nda cenazesi alınan Sevilay Alkaç'ın cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. 3 çocuk annesi olan Sevilay Alkaç, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Anıt Mahallesi Muhtarı Mustafa Naci Güllü, "Uyuşturucunun getirdiği boyuttur. Birkaç kere cezaevine girip çıkan var. Daha önceden olan bir hesaplaşma diye algılanıyor, 2 grup arasında çıkan çatışma Sevilay hanımın canına mal oldu. Arabasının içinde otururken, akla hayale gelmeyecek bir olay. Ama uyuşturucunun sonucu diyoruz, buna bir tedbir alınmasını istiyoruz. Kız kardeşi alış veriş yaparken arabanın arka koltuğunda otururken oluyor" dedi. Silahlı kavganın kurbanı kadın toprağa verildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Tarsus, 3. Sayfa, Haber

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