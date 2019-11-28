Haberler » 3. Sayfa » Silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı - Haber

Silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili bir süredir hastanede tedavisi süren şüphesi şahıs, tedavisinin ardından tutuklandı.

28.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:56Silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

'nun ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili bir süredir hastanede tedavisi süren şüphesi şahıs, tedavisinin ardından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Ertaş köyündeki silahlı kavganın ardından Kastamonu Devlet Hastanesinde bir süredir tedavi altında tutulan Sami B, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sami B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kavgada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisinin ise halen sürdüğü öğrenildi.


Olayın geçmişi


Kastamonu'nun Daday ilçesie Ertaş köyünde 19 Kasım'da, aralarında husumet bulunan Ercan Buyurukcu (25) ve kardeşi Ersin Buyurukcu (31) ile komşuları Sami B. ve eşi Seher B. arasında taşlı, sopalı, baltalı ve tabancalı kavga çıkmış, çıkan kavgada Ercan Buyurukcu hayatını kaybetmiş, Ersin Buyurukcu ile Sami B. ve eşi Seher B. ise yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. - KASTAMONU


Kastamonu, kavga, Daday, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:18 Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
14:16 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu
14:06 Siirt'te araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
14:04 Arnavutluk'un Mamurras kentinin 22 kilometre güney batısında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
14:04 Köpeğinin dükkanı önünde öldüğünü duyan esnaf, üzüntüden uzun süre dışarıya çıkamadı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
16:31 Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları
28.11.2019 14:26:10