Silahlı kavgaya ilişkin amatör spor kulübü başkanı ile oğlu gözaltına alındı

Elazığ'da bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili amatör spor kulübü başkanı ile oğlu gözaltına alındı.

28.05.2020 19:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:43
Elazığ'da bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili amatör spor kulübü başkanı ile oğlu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında olayın failleri olarak Elazığ 2. amatör kümede mücadele eden Rüstempaşaspor Kulübü Başkanı Hamit Erulaş ile oğlu V.E. gözaltına alındı.
Erulaş ile oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Erulaş, adliyeye sevki sırasında bir gazetecinin "Neden yaptınız, pişman mısınız?" şeklindeki sorusu üzerine, "Kapımızın önüne kadar geldiler, pişmanlık duyacağımız bir şey yok, metamfetamincilere karşı savaşımız devam edecek." dedi.
Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak'ta iki grup arasında pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucu Bilal Ç, Mehmet G. ve Hasan A. yaralanmıştı. Yaralılardan Bilal Ç. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Silahlı kavgaya ilişkin amatör spor kulübü başkanı ile oğlu gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Canlı yayında yöneltilen ’Kürtçe’ sorusu Acun’u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
ABD’li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi Haber
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Elazığ’daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Haber
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Haberler››Güncel››Silahlı kavgaya ilişkin amatör spor kulübü başkanı ile oğlu gözaltına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:39: Başkan Kılıç, çiftçilerin sorunlarını Bayraktar'a iletti - Haber 19:37: Muş'ta ibarete açılan camiler dezenfekte edildi - Haber 19:36: Karabük'te 13 gün sonra pozitif vaka - Haber 19:36: 3 il için sel ve su baskını uyarısı - Haber 19:35: Başkan Posbıyık eleştirilere yanıt verdi - Haber 18:30: Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor - Haber 17:52: ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık - Haber 16:32: Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar - Magazin 15:25: ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı - Haberler