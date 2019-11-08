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Silahlı kavgaya karışan 10 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi darp edip aracına silahla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

08.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:44 Silahlı kavgaya karışan 10 şüpheli tutuklandı
'nın ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi darp edip aracına silahla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İlçenin Ağa Çeşmesi mevkisinde önceki gün, bir grup aralarında husumet bulunan Bülent M. ile karşılaştı.
Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda Bülent M'yi darp eden şüpheliler, aracıyla kaçmaya çalıştığı sırada silahla minibüse ateş etti.
Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığına sığınan ve yaralanan Bülent M, daha sonra Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat D, Mehmet D, Adem D, İsmet M, Muhammet O, Fuat B, Fırat H, Hazar M, Osman Ö ve Güven Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: AA

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