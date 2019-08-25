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Silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, silahlı kavgaya müdahalede bulunan bekçi ile bir kişinin yaralandığı olayda, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

25.08.2019 14:03
Silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, silahlı kavgaya müdahalede bulunan bekçi ile bir kişinin yaralandığı olayda, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, dün Eşref Bitlis Caddesi'nde E.K.(39), alacak verecek nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtilen eski ortağı C.G'nin (27) iş yerine ateş açtı.
İş yerinde bulunan C.G. ile kardeşi F.G'nin (19) karşılık verdiği olayda, duruma müdahale ederek havaya uyarı ateşi açan bir bekçi ile C.G'nin kardeşi M.G. yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, E.K, C.G. ve F.G'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı

Kocaeli, Bitlis, Körfez, Güncel

Kaynak: AA

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