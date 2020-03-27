Silahlı kavgaya karışan 3 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 zanlı tutuklandı.
27.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:50
Elazığ 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kavgada 2 kişiyi kesici aletle yaralayıp pompalı tüfekle de ateş ettikten sonra kaçan şüpheliler K.B, T.O. ve Y.O'yu yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kavgada 2 kişiyi kesici aletle yaralayıp pompalı tüfekle de ateş ettikten sonra kaçan şüpheliler K.B, T.O. ve Y.O'yu yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Selim, Güncel