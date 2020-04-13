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Silahlı kavgaya karışan 5 kişiye "sosyal mesafeyi ihlalden" para cezası

Isparta'da bir kişinin silahlı yaralandığı kavgaya karışan beş kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafeyi ihlal" ettikleri gerekçesiyle 15 bin 750 lira para cezası da uygulandı.

13.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:18

Isparta 'da bir kişinin silahlı yaralandığı kavgaya karışan beş kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafeyi ihlal" ettikleri gerekçesiyle 15 bin 750 lira para cezası da uygulandı.

Alınan bilgiye göre, aralarından önceden husumet olan 5 kişi, kent merkezindeki 6 Mart Caddesi'nde tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada, A.Ü silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi, Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri, kavgaya karışan H.İ, Ş.Ö, K.T. ve M.Ö'yü de gözaltına aldı. Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada olayda kullanıldığı belirlenen av tüfeği ele geçirildi.

Emniyete götürülen 4 şüpheli ile tedavisi süren kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesindeki "sosyal mesafeyi ihlal" gereğince 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası da uygulandı.

Silahlı kavgaya karışan 5 kişiye ’sosyal mesafeyi ihlalden’ para cezası

Kaynak: AA

Etiketler: Isparta, Polis, Güncel
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