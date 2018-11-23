Silahlı Kavgaya Karışan Sanıklar Hakkında Karar Açıklandı

23 Kasım 2018 Cuma 12:16



23 Kasım 2018 Cuma 12:16

Kastamonu'da Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çıkan silahlı kavgaya karışan 4 sanık hakkında karar açıklandı. Sanıklara, 2 yıl ile 12 yıl arasında hapis cezası verildi.Kastamonu'da 2015 yılının Kasım ayında Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çıkan silahlı kavga sonucu sanıklardan K.P., N.G.G., İ.C.S. ve U.C.S. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı.SEGBİS sistemiyle duruşmada savunma yapan tutuklu sanık K.P., "Ben, bir suç işlemedim. Benim, adam öldürmeye yönelik bir teşebbüsüm olmadı. 3 yıldır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.Tutuksuz yargılanan diğer sanık U.C.S. ise "Benim öldürmeye yönelik bir teşebbüsün olmadı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum" diye konuştu.Mahkeme heyeti, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan K.P.'yi U.C.S.'ye yönelik eyleminden ötürü 5 yıl 7 ay, İ.C.S.'ye yönelik eyleminden dolayı da yine 5 yıl 7 ay olmak üzere toplam 11 yıl 2 ay hapis cezası çarptırdı ve tutukluluğunda devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, başka suçtan tutuklu diğer sanık N.G.G.'yi de 'silahlı tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 3 yıl 9 ay ve bin TL adli para cezasına, İ.S.C.'yi de 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün ve tutuksuz yargılanan sanık U.S.C.'yi de 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. - KASTAMONU