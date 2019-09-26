Haberler » 3. Sayfa » Haber

Silahlı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı

Samsun'da silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

26.09.2019 17:22Silahlı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı
Samsun'da silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Oğuz Sokak'ta dün akşam saat 21.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen K.K.'yi sokak üzerinde 1 adet tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaralandığı tahmin edilen A.E. ise kaçtı. Gözaltına alınan K.K. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürülen K.K.'nin daha sonra da evine tüfekle ateş açıldı. Cinayet Bürosu ekipleri K.K.'nin evine tüfekle silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilen A.E.'nin kardeşi H.E.'yi tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayet Bürosunda sorgusu tamamlanan K.K. ve H.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, K.K. ise mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:41 Akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
17:39 Mardin Emniyet Müdürü Onar'dan, şehit Kansuva için duygulandıran mesaj
17:39 (Özel) Şişli'de deprem sonrası 6 katlı tarihi binada çatlaklar meydana geldi
17:39 İsrail askerleri 14 yaşındaki çocuğu vurmasının ardından Mescidi Aksa'nın kapılarını kapattı
17:26 Depremin ardından okullar boşatıldı, fenalık geçiren öğrenciler hastaneye kaldırıldı
17:24 Karakoldan çıktıktan 20 dakika sonra motosiklet çaldı
17:24 Nevşehir'de fuhuş operasyonu