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Silahlı kişilerce kaçırılan Libyalı eski bakan günler sonra özgür

Libya'da silahlı kişilerce kaçırılan eski Enerji Bakanı Abdulbari el-Arusi'nin, 13 gün sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

06.08.2019 15:46 Silahlı kişilerce kaçırılan Libyalı eski bakan günler sonra özgür
Libya'da silahlı kişilerce kaçırılan eski Enerji Bakanı Abdulbari el-Arusi'nin, 13 gün sonra serbest bırakıldığı bildirildi.
Libya el-Ahrar yerel televizyonunun haberine göre, 25 Temmuz'da evinin önünden kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırılan eski Enerji Bakanı Abdulbari el-Arusi serbest bırakıldı.
Ülkede 2012-2014 yılları arasında Petrol Bakanı görevini yürüten Arusi (58), Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminde hapiste kalmış ve hakkında idam cezasına hükmedilmişti.
Libya'da Arap Baharı isimli süreçteki devrimin ardından yaşanan yönetim boşluğu nedeniyle silahlı grupların zorla alıkoyma, adam kaçırma ve fidye gibi yasa dışı faaliyetleri sıkça görülüyor.

Libya, Güncel

Kaynak: AA

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