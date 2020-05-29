Silahlı magandalar korku saçtı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, sokak ortasında havaya ateş açarak kayıplara karıştı.

Silahlı magandalar korku saçtı
29.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:07
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, sokak ortasında havaya ateş açarak kayıplara karıştı. Çevredeki iş yeri güvenlik kameralarının anbean kaydettiği görüntülerle birlikte polis ekipleri magandaları yakalama çalışmalarına başladı. Bitişik apartmanların olduğu sokakta şans eseri ölen ya da yaralananın olmaması sevindirdi.

Olay, Çarşamba gecesi saat 23.00 sıralarında Yılmaz Mahallesi Şehit Üsteğmen Salih Sokak'ta meydana geldi. Beyaz bir hafif ticari araçla sokağa giren plakası ve içindekilerin kimliğinin alınamadığı kişiler, sokağın ortasına geldiğinde havaya 4-5 el ateş açtı. Silahla açılan ateş sonrası otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi gelerek incelemede bulundu. Olay tepki çekerken, magandaların yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarının yanı sıra teknik ve fiziki takibe başlarken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, magandaların silahından çıkan 4-5 adet merminin şans eseri sokaktaki apartmanlarda oturan vatandaşlara isabet etmemesi sevindirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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