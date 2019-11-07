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Silahlı saldırgan tutuklandı

Bursa'da cadde üzerinde tartıştığı genci tabancayla 3 yerinden yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:43 Silahlı saldırgan tutuklandı
Bursa'da cadde üzerinde tartıştığı genci tabancayla 3 yerinden yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Nilüfer'in Ertuğrul Mahallesi'nde akşam 21.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.(28), cadde üzerinde karşılaştığı U.G.(26) ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşünce M.B. yanında bulunan tabancayı ateşleyerek U.G.'yi 3 yerinden yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde kalan U.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli M.B.'yi yakalamak için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, U.G.'yi yaraladığı silahla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi altına alınan U.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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