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Silahlı saldırgan tutuklandı

Samsun'da husumetli olduğu kişiye silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:08Silahlı saldırgan tutuklandı
'da husumetli olduğu kişiye silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce silahlı saldırıda yaralanan O.M.(26), aralarında husumet bulunan H.A 'ya tabancayla ateş açtı. H.A. saldırıda yara almazken, olay yerinden kaçan O.M. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan O.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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