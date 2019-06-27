27.06.2019 22:20
Haberler » Güncel » Haber

Silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da komşusu tarafından evlerinde tabancayla vurulan kadın öğretmen hayatını kaybetti, annesi ve kız kardeşi yaralandı.

Konya 'da komşusu tarafından evlerinde tabancayla vurulan kadın öğretmen hayatını kaybetti, annesi ve kız kardeşi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'nde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Muzzaffer C, evlerine gittiği komşularının zilini çaldı.
Muzaffer C, kapıyı açan Hacer S. (51) ile içerideki kızları Şeyma S. (25) ve Tuğba S'yi (18) tabancayla vurdu.
Öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma S, olay yerinde hayatını kaybetti, annesi Hacer S. ile kız kardeşi Tuğba S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Katil zanlısı, suç aleti silahla polis merkezine teslim oldu.
Muzaffer C'nin, Şeyma S'ye duygusal yakınlık hissettiği ancak karşılık bulamadığı öne sürüldü.Silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: AA
Konya , Güncel

Son Dakika Haberleri
23:29 Suriye rejim güçlerinden gözlem noktasına saldırı
23:28 Cezaevine ziyarete gelen ikizinin yerine geçip, firar etti
23:27 Hakkari'de kaza kurşunuyla bir asker şehit oldu
23:26 ABD Ticaret Müsteşarlığının İZTO'daki yeni ofisi açıldı
23:26 "Sibsi'nin sağlığıyla ilgili yalan haberler ulusal güvenliği hedef alıyor"
23:25 Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu
23:23 Kartal'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk