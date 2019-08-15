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Silahlı saldırı: 1 yaralı

Bursa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

15.08.2019 08:55
Silahlı saldırı: 1 yaralı
Bursa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, Hocailyas Mahallesi Eriklibahçe Sokağı'na otomobiliyle gelen Mehmet B, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Haydar Y'yi görünce aracından inerek tabancayla ateş etmeye başladı.
Mehmet B'nin açtığı ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Haydar Y. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haydar Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Otomobille olay yerinden kaçan şüpheli Mehmet B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Silahlı saldırı: 1 yaralı

Güncel

Kaynak: AA

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