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Silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'da silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı.

25.08.2019 20:09
Silahlı saldırı: 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde evine doğru gitmekte olan Bilal A'ya aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen bir yakını tabancayla ateş etti.
Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Bilal A. 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Bu arada, olay yerinden kaçan şüphelinin daha sonra polise teslim olduğu öğrenildi.
Silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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