Silahlı saldırı; 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeşil alanda oturan kişilere pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

28.05.2020 02:05 | Son Güncelleme: 28.05.2020 02:09
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeşil alanda oturan kişilere pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda oturan kişilerin üzerine Yeni Mahalle Son Sokak üzerinde, bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı.
Olayda yeşil alanda oturan Rezzan T. (18) vücuduna isabet eden saçmalardan yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, arkadaşları tarafından otomobil ile Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Rezzan T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı; 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Turgutlu, Manisa, Güncel, Haber

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