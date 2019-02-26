Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Zonguldak

- Hastane önünden görüntüler ZONGULDAK - Çaycuma
ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesine bağlı Basat köyü İmamoğlu
Mahallesi'nde ikamet eden Cevat Ünal (63), hayvanlarına yem verdiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılması sonu yaralandı.
Yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Ünal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma
ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
İmamoğlu, Çaycuma, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA