03.07.2019 19:57
Haberler» Güncel» Haber

Silahlı saldırı: 2 yaralı

Bingöl'de silahlı saldırı sonucu biri kadın iki kişi yaralandı.

Bingöl'de silahlı saldırı sonucu biri kadın iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 100.Yıl Ortaokulu yakınlarında, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu yolda yürüyen Mehmet Çakabay ve diş hekimi Aslı Çetinkaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Çetinkaya ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Bu arada, husumetli olduğu kişiler tarafından Mehmet Çakabay'a saldırı düzenlendiği, Aslı Çetinkaya'nın da eve gitmek üzere yoldan geçerken yaralandığı öne sürüldü.
Saldırganın yakalanması için polis ve jandarma ekipleri koordineli şekilde çalışma yürütüyor. Silahlı saldırı: 2 yaralı
Kaynak: AA
Çetinkaya, Bingöl, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:26   İsrail'den Filistin'e futbol engeli
21:21   Siirt'te terör operasyonu
21:20   Çubuk'ta 7 bin genç yaz okuluna başladı - ANKARA
21:18   Ali Babacan dönemindeki çalışanlar ifadeye çağrıldı
21:18   Muğla'da minibüs, iki otomobille çarpıştı: 10 yaralı
21:17   13 düzensiz göçmen yakalandı
21:17   SPOR Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak Tek amaç şampiyonluk