Haberler » Güncel » Haber

İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

18.09.2019 12:28

Hatay'ın Antakya ilçesinde tüfekle vurulan 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, merkez Antakya ilçesine bağlı kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan iki ailenin fertleri arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU: 3 ÖLÜ

Tartışma giderek büyüdü ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, pompalı tüfekten saçmaların hedefi olan 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri Karaali Mahallesi'ni abluka altına alırken, olayla ilgili soruşturma geniş çaplı devam ediyor.

İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı

Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR(10)
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Tebrikler gerizekalılar aynen devam hiç bozmayın
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
HESENO:ALAHTAN DOĞUDAN DEĞİL OLSAYDI FARKLI YORUMLAR OLURDU
Yayından Kaldır
1 6
Cevap yaz
VATANDAŞ:ellerinize saglık
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
SERKAN:Dünyanın en salak insanlar türklwrdir unutmayın beden var ama beyinleri yok
Yayından Kaldır
10 9
Cevap yaz
SERKAN:senin gibi zavallılar hanği milletten peki
Yayından Kaldır
8 6
KOROGLU:Silah cikti mertlik gitti!
Yayından Kaldır
19 0
Cevap yaz
ANTEPLİ:hatay antakya insanı çok merhametli hoş görülü ve vatanseverdir. . bir antepli olarak üzüldüm.
Yayından Kaldır
18 0
Cevap yaz
TELESKOP:Nufus artisini onlemek icin iyi onlem almislar neredeyse hergun benzer haberler.
Yayından Kaldır
6 4
Cevap yaz
ADİNİZ:haber gorsel uyumu efsane bravo harika haberciliginiz icin
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
TİRBİŞON OSMAN:aferim size tebrikler
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
16:40 Gaziosmanpaşa'daki motorsikletli saldırganların kaçış anı kamerada
16:40 Tuzla'da yanan fabrikada patlama oldu (4) (aktüel görüntü geniş)
16:39 Gaziantep kendilerini polis olarak tanıtıp, cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı
16:39 Antalya muratpaşa, bayrak krizinin yaşandığı maçın tekrarını talep edecek
16:39 Konya 1 kişinin öldüğü kaza anı kameraya yansıdı
16:39 Yaşlı kadını otobüse alıp, sağlık ocağına götürdü
16:38 Şanlıurfa'da PYD/PKK'lı terörist yakalandı