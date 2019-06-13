13.06.2019 23:41
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Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Eskişehir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Eskişehir'de bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Serpil Sokak'ta Murat İlkay Özcan'ın (26) kullandığı 34 AL 6029 plakalı otomobilin önü, kimliği henüz tespit edilemeyen 5 kişi tarafından kesildi. Gruptakilerden birinin tabancayla açtığı ateş sonucu Özcan başından yaralandı.
Hareket halindeki araç, Cehverli Sokak'taki bir apartmanın istinat duvarı ile park halindeki otomobile çarparak durdu.
Özcan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Büyükdere, İlkay Özcan, Eskişehir, Güncel

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