Silahlı Saldırı Davasında Olay Anı Görüntüleri İzlendi, Zanlı Tutuklandı

16 Kasım 2018 Cuma 10:12



16 Kasım 2018 Cuma 10:12

Silahlı saldırı davasında olay anı görüntüleri izlendi, zanlı tutuklandıPark yeri kavgasının silahlı saldırıya dönüşmesi davasında, olay görüntüleri izlendi, zanlı tutuklandıOlay anında 18 yaşından küçük olan zanlının tutuklanmasına karar verildiMütalaasını açıklayan savcı, babaya beraat oğula 10 yıla kadar hapis istediİSTANBUL - Beyoğlu'nda 'park yeri' kavgasının silahlı saldırıya dönüşmesine ilişkin davada, olay anı görüntülerinin izlenmesinin ardından zanlı hakkında tutuklanma kararı verildi. Mütalaasını açıklayan savcı olay anından 18 yaşından küçük olan zanlının, ölüme sebebiyet verecek şekilde ateş ederek müştekinin gözünü kör ettiğine değinerek 10 yıla kadar hapsini istedi. Beyoğlu'nda 30 Nisan 2017 tarihinde nakliye şirketinde çalışan 18 yaşındaki Şahin Mumci'nin, park ettiği araç yüzünden tartıştığı adamın oğlu tarafından silahla saldırıya uğradığı ve gözlerini kaybettiği iddiasına ilişkin davaya devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Karabey Kanter ile saldırıyı gerçekleştirdiği tarihte 18 yaşından küçük olan oğlu sanık Alp Eren Kanter hazır bulundu. Müşteki Şahin Mumci'nin de yer aldığı duruşmada mahkeme Alp Eren Kanter hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasının kendi dosyaları ile birleştirildiğini açıkladı."Olaydan 3 ay önce araba park etme meseli yüzünden aramızda tartışma yaşandı"Saldırı anına ilişkin görüntülerin izlendiği duruşmada savunmasını yapan sanık Karabey Kanter "Oğlumun müştekiyi yaraladığı ve bunu benim azmettirmemle yaptığı şeklindeki iddiaları kabul etmiyorum. Ben sorumsuz bir baba değilim. Oğluma gidip birini vurmasını söyleyerek hayatını mahvedecek bir telkinde bulunmam söz konusu olamaz. Şahin Mumci'nin yaralanması olayını karakolda öğrendim. Şahin Mumci yaralanmadan yaklaşık 3 ay önce araba park etme meseli yüzünden aramızda tartışma yaşandı" dedi."Karabey Kanter'in oğlunu yönlendirdiğini düşünüyorum"Söz alan müşteki Şahin Mumci ise daha önce çocuk ağır ceza mahkemesinde ayrıntılı şekilde ifade verdiğini kaydederek, "Beni vuran kişi Alp Eren Kanter'dir. Sanık Karabey Kanter dışında husumetlim yoktur. Dolayısıyla oğlunu onun yönlendirdiği kanaatindeyim" dedi.Savcı mütalaasını açıkladıDuruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Müşteki Şahin Mumci ile sanıklardan Karabey Kanter arasında daha önce yaşanan 'park yeri' kavgasının devamında taraflar hakkında ayrı ayrı dava açıldığı hatırlatıldı. Dava süreçleri devam ederken müşteki Şahin Mumci'nin aracıyla ilerlediği sırada Karabey Kanter'in oğlu Alp Eren Kanter tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralanarak gözünü kaybettiği yer aldı."Yakın mesafeden 6 el ateş açıldı"Tanık ifadelerine göre müşteki Şahin Mumci ile sanık Karabey Kanter arasında yaşanan park tartışması sırasında Kanter'in oğlu Alp Eren Kanter'in de elinde demir sopayla durduğunun aktarıldığı mütalaada, " Müşteki Şahin Mumci'nin araç içerisinde bulunduğu sırada Alp Eren Kanter'in yakın mesafeden 6 el ateş açtığı, mermilerden bir tanesinin Mumci'nin kafa bölgesine, 2 merminin ise kol ve göğüs bölgesine isabet ettiği, müşteki Mumci'nin araç içerisinde oturur vaziyette olduğu göz önüne alındığında hedef alınan bölgenin hayati tehlike oluşturacak üst vücut bölgesi olduğu" aktarılarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Babaya yönelik azmettirme suçlamasına beraat istemiSanıklardan Karabey Kanter'in oğlunu azmettirdiği iddia edildiği hatırlatılan mütalaada, taraflar arasında yaşanan park kavgası sırasında oğul Alp Eren Kanter'in de olay yerinde olduğu ve tahrike kapılarak silahlı saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği kaydedildi. Mütalaada, azmettirme iddiasına ilişkin yeteri bir delil olmadığından baba Karabey Kanter'in beraatine karar verilmesi talep edildi.Savcının mütalaasının ardından söz alan sanıkların avukatları mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.Silahlı saldırı anı kameradaÖte yandan duruşmada izlenen güvenlik kamera görüntülerinden silahlı saldırganın müşteki Şahin Mumci'yi bir süre takip ettiği görülüyor. Mumci'nin sürdüğü kamyonetin yavaşlamasıyla aracın kapsını açarak ateş açtığı görülen görüntülerde zanlının daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde araç içerisinde yaralı durumda kalan Mumci'ye silah seslerinin duyan çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu görülüyor.