Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Silahlı saldırı gerçekleştirdi, olaydan 30 dakika sonra yakalandı

Silahlı saldırı gerçekleştirdi, olaydan 30 dakika sonra yakalandı Silahlı saldırı gerçekleştirip lüks otomobiliyle kaçan şüpheli yarım saat içinde yakalandı Bursa'da sokak üzerinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayıp lüks otomobiliyle kaçan şüpheli, 30 dakika içerisinde Cinayet Büro...

15.04.2020 23:49 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:51
Silahlı saldırı gerçekleştirdi, olaydan 30 dakika sonra yakalandı
Silahlı saldırı gerçekleştirip lüks otomobiliyle kaçan şüpheli yarım saat içinde yakalandı
BURSA - Bursa'da sokak üzerinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayıp lüks otomobiliyle kaçan şüpheli, 30 dakika içerisinde Cinayet Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. Keçeci Sokak üzerinde Murat Z.ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşünce, İ.C. yanında bulunan tabancayı çıkartarak sağ ayak bileğinden vurarak yaraladı. Ayağından yaralanan Murat Z. kanlar içerisinde yerde kalırken, İ.C. lüks otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Sokaktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olaydan 30 dakika sonra yakalandı
Olay yerinde görgü tanıdıklarının ifadelerini alan polis ekipleri, lüks otomobiliyle kaçan İ.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Plaka Tanıma Sistemi üzerinden takibe alınan otomobili takip eden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.C.'yi olayın ardından yarım saat geçmeden Nilüfer ilçesinde yakaladı. İ.C. ifadesi ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Silahlı saldırı gerçekleştirdi, olaydan 30 dakika sonra yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu Haberler
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Bakan Selçuk, ’yaz tatili ortadan kalkacak’ söylentisine cevap verdi Haberler
Bakan Selçuk, "yaz tatili ortadan kalkacak" söylentisine cevap verdi
Kolonya içen şahıs olduğu yere yığılıp çırpına çırpına can verdi Haberler
Kolonya içen şahıs olduğu yere yığılıp çırpına çırpına can verdi
EGM, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt verdi Haberler
EGM, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt verdi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Haberler ›› 3. Sayfa ››Silahlı saldırı gerçekleştirdi, olaydan 30 dakika sonra yakalandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

01:13: Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu - Haberler 01:10: Halatı kopan çöp konteyner kapağı görevliyi yaraladı - Haberler 01:01: Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet... Önce kurşunladı, sonra boğazını kesti - Haberler 00:53: Samsung En Hızlı 5G Sahibi Oldu! Dünya Rekoru Kırıldı - Haberler 00:50: Koronavirüs sadece akciğerlere değil, kalbe ve böbreklere de zarar veriyor - Haberler 23:43: Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti - Haberler 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak 20:43: Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı