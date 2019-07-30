Haberler» Güncel» Haber

Silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

30.07.2019 16:50
Silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, esnaf H.P, aralarında alacak meselesi bulunan Hendek Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaf M.G'nin iş yerine aracıyla gitti. Burada H.P'nin silahlı saldırısına uğrayan M.G, bacağından yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
M.G, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aracıyla olay yerinden kaçan H.P. ise daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.
Öte yandan, silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, H.P'nin önce aracındayken, sonra da araçtan inerek M.G'ye ateş etmesi ve kaçması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca M.G'nin, kendisine ateş ettiği sırada H.P'nin üzerine yürüdüğü görülüyor.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:19   12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de
03:40   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:33   Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
03:18   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
03:12   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:09   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
02:51   Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı