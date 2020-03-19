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Silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Uşak'ta bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

19.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:11
Uşak 'ta bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi 5. Seval Sokak'ta oto tamirhanesi işleten Murat Yüksel, müşterisinin arabasına baktığı sırada, plakasız bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu elinden ve bacağından yaralandı.
Ambulansla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Etiketler : Fevzi Çakmak Mahallesi, Murat Yüksel, Uşak, Güncel

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