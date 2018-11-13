Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Lastik-İş Sendika Başkanı Abdullah Karacan Kimdir?

LASTİK-İŞ Genel Başkanı Abdullah Karacan Sakarya Arifiye'deki lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Abdullah Karacan hayatını kaybetti. Peki Abdullah Karacan kimdir?

LASTİK FABRİKASI ZİYARETİ SIRASINDA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, saat 12.00 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ve bir kişi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı silahla vuruldu.

Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı ağır yaralandı. Yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alınmıştı.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ve bir kişi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karacan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sedat U. emniyete götürüldü. Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine giderek inceleme yaptı.

ABDULLAH KARACAN KİMDİR?

Abdullah Karacan, 1949 yılında kurulan Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası (ya da kısaca LASTİK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı olarak petrol, kimya ve lastik iş kollarında faaliyet göstermek üzere örgütlenen sendikanın genel başkanıydı. Sendikanın merkezi İstanbul'da bulunuyor.