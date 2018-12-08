Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Taksici Son Yolculuğuna Uğurlandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:53



08 Aralık 2018 Cumartesi 14:53

ARACINDA uğradığı silahlı saldırı sonucu önceki gün hayatını kaybeden taksici Nihat Elçi için cenaze töreni düzenlendi. Taksiciler arkadaşlarının cenazesine araçlarına bağladıkları siyah kurdelelerle ve korna çalarak katıldılar.Bayrampaşa'da 28 Kasım'da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede önceki gün hayatını kaybeden taksici Nihat Elçi (22) için cenaze töreni düzenlendi.Taksici meslektaşları Elçi'nin cenazesi için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'ne araçlarıyla kornalara basarak gruplar halinde geldi. Taksi sürücüleri araçlarının aynalarına ve ön kaputuna siyah kurdele bağlayarak silahlı saldırıyı protesto etti. Öğle namazının ardından taksici Nihat Elçi için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına CHP Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP eski milletvekili ve eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Elçi'nin akrabaları ve meslektaşları katıldı. Elçi'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Çakmaklı Köyü mezarlığına defnedildi. Öte yandan Elçi'nin ailesinin, evlatlarının organlarını bağışlayarak 4 kişiye hayat verdiği öğrenildi.- İstanbul