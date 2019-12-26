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Silahlı saldırı şüphelisi, 5 ay sonra saklandığı kulübede yakalandı

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, 5 ay önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tabancayla baba ve oğlunu yaralayıp, ortadan kaybolan M.A., ormanda saklandığı kulübede yakalandı.

26.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:10 Silahlı saldırı şüphelisi, 5 ay sonra saklandığı kulübede yakalandı
SAKARYA'nın ilçesinde, 5 ay önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tabancayla baba ve oğlunu yaralayıp, ortadan kaybolan M.A., ormanda saklandığı kulübede yakalandı.

Olay, temmuz ayında, Karapürçek'e bağlı Kanlıçay Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada M.A., Ş.Ç. ve oğlu R.Ç.'yi tabancayla ateş ederek, yaraladı. M.A., olayın ardından kaçıp, ortadan kayboldu. Aldığı bilgiyi değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi, M.A.'nın, Geyve ile Karapürçek ilçeleri arasında bulunan Karakuz mevkisindeki ormanlıkta kulübede saklandığını tespit etti. Jandarma ekiplerince çembere alınan M.A., kaçmaya çalıştı. Etrafının sarıldığını anlayan M.A., teslim oldu. M.A.'nın üzerinde bulunan tabancaya el koyuldu. 10 suçtan aranan M.A., jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Sakarya

Karapürçek, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

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