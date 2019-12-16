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Silahlı saldırı şüphelisi kaza yapınca yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli, kaza yapınca yakalandı.

16.12.2019 22:41 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:43
'ın ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli, kaza yapınca yakalandı.
İlçeye bağlı Karaziyaret Mahallesi'nde oto lastik tamirhanesi işleten Mikail G. (30) iş yerinin önünde beklediği sırada, plakası alınamayan bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan otomobilin sürücüsü, Kuzey Çevre Yolu'nun doğu girişinde iki otomobile çarptıktan sonra refüje çıktı.
Araç içerisindeki Fikret P. (21) suç aletiyle polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.
Suçunu itiraf eden şüpheli Fikret P'nin, eski bir husumetten dolayı Mikail G'yi vurduğu belirtildi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mikail G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Silahlı saldırı şüphelisi kaza yapınca yakalandı

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: AA


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