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Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden 1'i öldü.

07.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:16
'ın ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden 1'i öldü.
Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yolda yürüyen Furkan Yetkin ve Mehmet Yıldırım'a ateş açtı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Yıldırım müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Furkan Yetkin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada olaya karışan kişi ya da kişilerin bulunması için emniyet ekiplerinin çalışması sürüyor.
Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Mehmet Yıldırım, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: AA


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