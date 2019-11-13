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Silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde silahla bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

13.11.2019 20:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:06
'nin ilçesinde silahla bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, mevkisinde dün B.Y'nin tüfekle açılan ateş sonucu yaralanması olayının şüphelisi olan A.Y, Başiskele Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan A.Y, tutuklandı.
Bahçecik mevkisinde dün B.Y, park ettiği otomobilinden inerken akrabası olduğu öğrenilen A.Y'nin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı.
Silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Başiskele, Bahçecik, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA


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