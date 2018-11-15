Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Ali Rıza Gültekin Kimdir?

Ali Rıza Gültekin, Beşiktaş'ta bir apartmanın dördüncü katında kumarhane olarak işletilen mekanda kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ve ya kişiler tarafından başından vurularak öldürüldü. Peki, Ali Rıza Gültekin kimdir?

ALİ RIZA GÜLTEKİN KİMDİR?

Ali Rıza Gültekin, 57 yaşında bir iş adamı ve Crispino giyim mağazalarının sahibi. Bir dönem gündeme gelen futbolda şike soruşturmasından, 2010 yılı Mart ayında tutuklandı ve 4 ay Metris Cezaevi'nde yattıktan sonra 23 Temmuz 2010 tarihinde tahliye edildi.

CRİSPİNO GÜLTEKİN GRUP'TA

1999 yılında kurulan ve erkek hazır giyim sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Crispino, 2012 senesinde Gültekin Grup bünyesine katıldı ve zaman içerisinde büyüdü.