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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındıİSTANBUL - Fatih'te 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek isimli genç silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

03.09.2019 14:57
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı
İSTANBUL - Fatih'te 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek isimli genç silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Adli Tıp'tan cenazesi alınan gencin cenazesi Kozlu Mezarlığına gönderildi.
Olay, gece saatlerinde Fatih Zeyrek mahallesinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Çıkan silahlı kavgada 3 kişinin saldırısı 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek hayatını kaybetmişti. Gencin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Özbek'in cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi.
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Mustafa Yusuf, Adli Tıp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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