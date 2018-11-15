Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden İş Adamı Ali Rıza Gültekin'in Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan...

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş adamı Ali Rıza Gültekin
'in cenazesi Adli Tıp Kurumu
'ndan alındı
İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş
'ta dün gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 57 yaşındaki iş adamı Ali Rıza Gültekin
'in cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edildi.Crispino Giyim'in eski sahibi Ali Rıza Gültekin, dün akşam Beşiktaş Barbaros Bulvarında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Saldırı sonrası olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Gültekin'in cenazesi otopsi için Yenibosna
'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Gültekin'in cenazesi saat 12.00 sıralarında aile yakınlarına teslim edildi. Gültekin, yarın öğlen vakti Sarıgazi
Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.
Adli Tıp Kurumu,Ali Rıza Gültekin,Adli Tıp
15 Kasım 2018 Perşembe 13:51