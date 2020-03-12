Silahlı saldırıda ölen kişi Hrant Dink cinayeti davası sanığı çıktı - DÜZCE
Düzce'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.
12.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:55
Düzce 'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde Ş.A idaresindeki 81 DE 868 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde Ş.A idaresindeki 81 DE 868 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Manşet
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