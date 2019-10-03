Haberler » 3. Sayfa » Haber

Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.

03.10.2019 18:27Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi
Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Saldırıda ölenlerin Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat Mehmet Ali Elvan olduğu öğrenildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili çalışma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, Mardin, Kubat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:00 Sokak ortasında tüfekli, bıçaklı kavga: 2 yaralı
21:55 Uyuşturucu madde satan karı koca operasyonla yakalandı
21:52 Nurdağı'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
21:49 Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti
21:45 Ataşehir meyve sebze halinde silah sesleri
21:41 Taksim'de intihar girişimi
21:39 Hatay'da şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı