Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi

Şanlıurfa
'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye
ilçesine bağlı Mardin
karayolu üzerindeki Gülveren kırsal mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Saldırıda ölenlerin Ahmet Kubat
, Hüseyin Kubat Mehmet Ali Elvan olduğu öğrenildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili çalışma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA