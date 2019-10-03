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Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.

03.10.2019 18:35Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi
Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Saldırıda ölenlerin Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat Mehmet Ali Elvan olduğu öğrenildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili çalışma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)

Şanlıurfa, Haliliye, Mardin, Kubat, Güncel

Kaynak: İHA

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