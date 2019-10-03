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Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi

Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.

03.10.2019 20:45
Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Saldırıda ölenlerin Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat Mehmet Ali Elvan olduğu öğrenildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili çalışma devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi

Şanlıurfa, Kubat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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