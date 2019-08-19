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Silahlı saldırıda yaralanan küçük Selin hayatını kaybetti

Balıkesir Erdek'te ailesiyle birlikte gittikleri bir eğlence mekanında bir saldırganın güvenlik görevlisine yönelik gerçekleştirdiği pompalı tüfekli saldırıda kurşunlar 10 yaşındaki Selin'e isabet etti. Selin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19.08.2019 10:19 Silahlı saldırıda yaralanan küçük Selin hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, eğlence mekanı önünde meydana gelen silahlı saldırıda, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ailesiyle birlikte mekanda bulunan ve saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki Selin ve aynı saldırıda yaralanan 46 yaşındaki Mehmet Solaklar hayatını kaybetti.

POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Olay, akşam saatlerinde Ocaklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında görevli Emrah Saltık ve Erdem Turan arasında önceki gece bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Erdem Turan mekandan ayrıldı. Akşam saatlerinde aracıyla mekanın önüne gelen Turan yanında getirdiği pompalı tüfekle kapıda duran Emrah Saltık ve eğlence mekanına rastgele ateş açtı.

10 YAŞINDAKİ SELİN AĞIR YARALANDI

Silah sesini duyanların panik yaşadığı saldırının ardından Turan aracına binerek olay yerinden kaçtı. Saldırıda, Emrah Saltık ve mekanda bulunan 4 kişi yaralanırken, 10 yaşındaki Selin ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emrah Saltık ve 3 yaralı Erdek Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralanan küçük Selin ise Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren küçük Selin 6 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

46 YAŞINDAKİ ADAM DA CAN VERDİ

Aynı saldırı da yaralan 46 yaşındaki Mehmet Solaklar hayatını kaybetti. Küçük Selin ile birlikte saldırıda ölen kişi sayısı ikiye yükseldi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 3 kişi tutuklanarak Bandırma Cezaevi'ne konuldu.


Balıkesir, Emrah, 3. Sayfa, Güncel

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