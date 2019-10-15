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Silahlı saldırıda yaralanan taksi şoförü hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde cezaevi ziyaretinden dönen Barut ailesine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan taksi şoförü Güngör Köleli (68), bir haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

15.10.2019 13:24Silahlı saldırıda yaralanan taksi şoförü hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde cezaevi ziyaretinden dönen Barut ailesine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan taksi şoförü Güngör Köleli (68), bir haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Göksun ilçesinin Keklikoluk Mahallesi Muhtarı Hasan Kandil, 22 Temmuz'da Ömer Barut tarafından tabancayla  vurularak öldürüldü. Tutuklanarak Elbistan E Tipi Cezaevi'ne konulan Barut'un kardeşleri Şenel Barut (46), Caner Barut (42) ve oğlu Akın Barut (13), 7 Ekim'de ziyarete gitti.

Ziyaretin ardından Güngör Köleli'nin kullandığı ticari taksi ile cezaevinden ayrılan kardeşlerden Şenel Barut, Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde taksiden inerek otobüs durağına geçti. İddiaya göre bu sırada öldürülen muhtar Hasan Kandil'in kardeşleri Egemen Kandil ve İbrahim Kandil'in bulunduğu 46 ABJ 872 plakalı hafif ticari araçtan tabanca ile açılan ateş ile Şenel Barut hayatını kaybetti.

Kandil kardeşler daha sonra Caner Barut ve oğlu Akın Barut'un bulunduğu ticari taksinin peşine düştü ve aracı Göksun ilçesinin Yağmurlu Köyü girişinde lastiklerine ateş ederek durdurup içindekilere peş peşe ateş etti. Olayda Caner Barut göğsünden, Akın Barut sol kolundan, taksi sürücüsü Güngör Köleli ise başından yaralandı.

Yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Güngör Köleli, dün akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Köleli'nin cenazesi Göksun'da toprağa verildi.

Silahlı saldırıda aralarında İbrahim Kandil'in de bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, Egemen Kandil'i yakalamak için jandarma ve polisin çalışması devam ediyor.



Kandil Dağı, Göksun, Güncel

Kaynak: DHA

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