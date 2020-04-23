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Silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi taburcu oldu

Burdur'da evlerinde silahlı saldırı sonucu yaralanan Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64), tedavilerinin yapıldığı Burdur Devlet Hastanesinden taburcu oldu.

23.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:23
Silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi taburcu oldu
Burdur'da evlerinde silahlı saldırı sonucu yaralanan Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64), tedavilerinin yapıldığı Burdur Devlet Hastanesinden taburcu oldu. Fatma Şenel hastaneden yürüyerek çıkarken, Başkan Şenel ise sedye ile aracına getirildi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in evine gidip, kapısını çaldı. Bu kişiler, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in bacaklarına tabancayla ateş açıp kayıplara karışmıştı. Çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Mümtaz Şenel, sol ayağından ameliyat oldu. Tedavisi tamamlanan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, bugün Burdur Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu.

Hastanede güvenlik önlemi alındı

Şenel çifti tedavilerini olurken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik önlemleri alarak, başkanın odasının önünde 24 saat nöbet tuttu. Başkan Şenel hastane çıkışında, "Evime gidiyorum. İlgi, destek için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, 3. Sayfa , Haber
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