Silahlı saldırıda yaralandı, telefonu elinden bırakmadı

16 Kasım 2018 Cuma 10:44



16 Kasım 2018 Cuma 10:44

Silahlı saldırıda yaralandı, telefonu elinden bırakmadıAntalya'da sokakta yürüyen bir kişi silahlı saldırı sonucu ayaklarından yaralandı.Ayakları kanlar içinde kalan yaralı telefonla konuşmaya devam ettiANTALYA - Antalya'da sokakta yürüyen kişi silahlı saldırı sonucu ayaklarından yaralandı. Ayakları kanlar içinde kalan yaralı vatandaş telefonla konuşmaya devam etti. Edinilen bilgiye göre olay saat 18.00 sırasında Güllük Caddesi katlı otopark yakınında meydana geldi. C.G., iddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan A.C.'yi takibe aldı. Güllük Caddesi'nde kaldırımda yürüyen A.C.'nin yanına yaklaşan C.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.G. üzerinde bulunan silahla A.C.'nin iki ayağına ateş etti. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. O sırada bölgede görevde bulunan trafik polisleri çevre güvenliği alıp yaralının ambulansa alınmasını sağladı. Her iki ayağından yaralanan A.C.'nin yerde yatarken telefonla konuşmasına devam etmesi dikkat çekti. Polis olay yerindeki incelemesinin ardından, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.