Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti

Malatya
'da AK Parti
Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz
uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Kale
ilçesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre evinin balkonunda arkadaşları birlikte sohbet eden Abdulvahap Akdeniz
'e kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tüfekle ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda Akdeniz ile birlikte arkadaşı S. Y. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Turgut Özal
Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan AK Parti
Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan Yeşilyurt
ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga
da A.K. (36) henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucunda yaralandı.
İki olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA