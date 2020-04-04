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Silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı - DÜZCE

Düzce'de, silahlı saldırıda yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

04.04.2020 21:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:22
Düzce 'de, silahlı saldırıda yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.
Çamköy Mahallesi'nde geçen ay, çocukların kavgasına ailelerin dahil olmasıyla 7 kişinin yaralandığı olayın ardından taraflardan S.C, Çamköy yolunda baba T.B. ile oğlu C.B'ye silahla ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren S.C'yi gözaltına aldı.
Ekipler olay mahallinde bulunan tek katlı bir evin çatısında da arama yaptı. Silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı - DÜZCE

Kaynak: AA

Etiketler: Çamköy, Düzce, Güncel

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Silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı - DÜZCE
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